Burdur'da KYK Yurdunda öğrencilere Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerine aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Gölhisar KYK Öğrenci Yurdunda kalan (97) öğrenciye, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere, şiddetin tanımı, şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, şikayet mercileri, 6284 sayılı kanun çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbir kararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda toplam (48) öğrenciye KADES broşürü dağıtılarak mobil telefonlarına KADES uygulaması indirildi.