Burdur'da litrelerce kaçak içki ve 813 adet cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üç ayrı araçta yaptığı aramada litrelerce kaçak içki ve 813 adet cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 28 Mayıs'ta E.E. idaresindeki araçta yaptıkları aramada 8 şişe kaçak viski, aynı gün İ.G. isimli şahsın aracında yaptıkları aramada ise 813 adet cinsel performans arttırıcı ürün ele geçirdi. Ekipler, 29 Mayıs tarihinde de K.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramada 9 şişe kaçak viski ele geçirdi. Gözaltına alınarak "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten işlem yapılan K.Ö., İ.G. ve E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.