Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı

İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM’de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından Burdur’da da tahliyeler başladı.
İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından Burdur'da da tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Isparta'dan getirtilen 25'e yakın otobüs cezaevi yakınında uzun kuyruk oluşturdu. Af yasasından Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda cezasını çeken 400'e yakın mahkum, sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.