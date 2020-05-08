Burdur'da mantardan zehirlenen 4 kişi taburcu ediliyor

Burdur'da köyden toplayarak yedikleri mantarlardan zehirlenen 4 kişinin bugün taburcu edileceği bildirildi.

Burdur'un Büğdüz köyünde topladıkları mantardan zehirlenen 4 vatandaşla ilgili açıklama yapan Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nedim Ongun, "7 Mayıs tarihinde topladıkları mantardan zehirlenen 4 vatandaşımız hastanemiz acil servisine başvurdular. Dağdan topladıkları mantarı yedikten sonra üşüme, titreme, kusma ve tat değişikliği şikayetleri ile hastanemize başvuran hastalarımız derhal gerekli müdahaleleri yapılarak hastanemize yatırıldılar. Bir hastamız yoğun bakımda, 3 hastamız dahiliye servisimizde tetkikleri yapılarak tedavi altına alındılar. Genel durumları iyi seyreden ve tedavileri tamamlanan hastalarımızı bugün taburcu ediyoruz" dedi.

Zehirlenme belirtisi 2-6 saat arasında ortaya çıkıyor

"Ülkemizde çok sayıda mantar türü olmakla birlikte bunların önemli bir kısmı da zehirlidir" diyen Ongun, "İnsanların zehirli mantar türlerini ayırt etmesi oldukça zordur. Mantar yenilmesini takiben 2-6 saat arasında zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme gibi şikayetlerin yanında karaciğer ve böbrek yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilen durumlar görülebilir. Zehirli mantarların tadı, rengi, kokusu yenebilen mantarlardan farklı değildir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.