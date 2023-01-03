Burdur'da "Matematik Seferberliği" çalışmaları devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen "Matematik Seferberliği" çerçevesinde Burdur'da çalışmalar devam ediyor.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde "Matematik Seferberliği" çerçevesinde her ay çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede ilk olarak öğrencilere matematiği sevdirmek ve kalıcı öğrenmeler sağlamak amacıyla, okul koridorlarına ve sınıflara matematik köşeleri ile matematik sokakları oluşturuldu. Oluşturulan matematik köşeleri ve koridorlarda öğrenciler çeşitli etkinlikler yaparak hem eğleniyor hem de kalıcı öğrenmelerin önü açılmış oluyor.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okul öncesi eğitimde matematiğin önemine dikkat çekmek amacıyla Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Serap Erdoğan'ın anlatımları ile okul öncesi öğretmenlere yönelik "Okul Öncesi Eğitimde Oyun ile Matematik Semineri" gerçekleştirildi. Yeğitek Genel Müdürlüğü koordinesi ile matematik seferberliği çerçevesinde Türkiye genelinde 319 öğretmene Ayşe Şimşek Batar ve Yasemin Altındal Doğaner tarafından ulusal webinar eğitimleri düzenlendi.

Matematik Seferberliği çalışmaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Matematik Dijital Eğitim Platformu" ile öğretmen ve öğrencilere yönelik animasyon, video, etkileşimli içeriklerle matematiği keşfetme süreçleri; konu özetleri ve konu anlatım videolar ile sınıf içi öğrenme süreçleri de desteklenmeye devam ediyor.

"Öğrencilerimize küçük yaştan itibaren matematik dersini sevdirmeyi hedefliyoruz"

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, "Eğitim öğretim çalışmalarına büyük bir heyecan katan Matematik Seferberliği, okullarımızın özverili çalışmaları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu seferberlik çerçevesinde öğrencilerimize küçük yaştan itibaren matematik dersini sevdirip, hayatlarının her alanında kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaçla her ay okul kademelerine göre yapılacak olan etkinliklerin planlamalarını yaptık. 2023 Mayıs ayı içerisinde de yapılan tüm bu çalışmaların sergilenebileceği Matematik Seferberliği şenliğini yapmayı planlıyoruz" dedi.