Burdur'da Mehmetçiğe manevi destek

Burdur Valiliği tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek amacıyla program düzenlendi. Programda, il merkezi ve ilçelerdeki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunarak, dua edildi.

Pazar Cami'nde düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Milletvekili Yasin Uğur, Piyade Alb. Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Orhan Kılıç, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sabah Namazı sonrası okunan Fetih Suresi ve Hatm-i Şeriflerin ardından, Barış Pınarı Harekatı'nda vatan ve millet için teröre karşı mücadele eden askerler ve güvenlik güçleri için dua edildi.

Türk ordusunun, Suriye'de barış ve Türkiye'nin güvenliği adına Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini kaydeden Vali Şıldak, “Milli birlik ve beraberliğimizin Burdur'dan bir ifadesi olarak, bütün vatandaşlarımız adına dualarla destekte bulunduk. Bütün camilerimizde Fetih Suresi okundu. Her sabah olduğu gibi bu sabah da büyük bir katılımla vatandaşımızla bir araya gelerek, birlik içinde bu dayanışmayı gösterdik” dedi.