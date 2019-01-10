Burdur'da mermer fabrikasında soba patladı: 6 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı sobanın patlaması sonucu, 2'si ağır, 6 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.30 sıralarında Bucak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mermer fabrikasında kullanılmış yağların yakıldığı soba, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Sobanın içindeki kızgın yağların üzerine sıçradığı işçilerden Ali A, Zeynep A, Mehmet G, Bedriye G, Makbule K. ve Hüseyin T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçiler, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine götürüldü. Vücudunda yoğun yanıklar oluşan ve durumları ağır olan Hüseyin T. ve Zeynep A.'nın ambulans helikopter ile İzmir'e sevk edileceği öğrenildi.