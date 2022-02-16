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Burdur'da Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrencisi sayısı yüzde 60 arttı

Burdur’da Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 60 arttı.

Burdur'da Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 60 arttı.


Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası Burdur il geneli Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 60 arttı. Bu artışla öğrenci sayısı 623'ten bin 1'e yükseldi. Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci başlangıçta bin 275 TL, 3 yılın sonunda kalfa olanlar yaklaşık 2 bin 125 TL gelir elde ediyor. Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olanların istihdama katılma oranı ise yüzde 88 olarak açıklandı.

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