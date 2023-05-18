Burdur'da meydan gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Burdur'da mart ve nisan ayında meydana gelen ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları yayınlandı.

Burdur il merkezinde geçtiğimiz mart ve nisan aylarında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” mesajıyla yayınlanan görüntülerde 6 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerde birinci kazada Tugay Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen başka bir otomobil duramayarak çarpıyor. İkinci kazanın Manastır Kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydan geldiği görülüyor. Görüntülerdeki üçüncü kaza Hayvan Pazarı Kavşağında tırın kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada anayolda seyir halinde olan kamyonet ile çarpışması sonucu meydana geliyor. Dördüncü kazanın Antalya kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara Antalya istikametinden gelen tırın çarpması sonucu meydana geldiği görülüyor. Beşinci kazada Kışla Caddesi üzerinde sinyal vermeden sola dönmeye çalışan otomobile arkasından gelen motosikletli kurye çarpıyor. Görüntülerde ki son kazanın ise Köprübaşı kavşağında kırmızı ışıkta geçen kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiği görülüyor.