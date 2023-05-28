Burdur'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı

Burdur'da dün meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, kırmızı ışıkta bekleyen aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 18.25'te Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevreyolu NATO kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tatil için geldikleri Antalya'dan memleketleri Ankara'ya dönen Ali Yasir Gökşin (25) idaresindeki 06 GJR 07 plakalı otomobil, kavşakta 15 ACE 773 plakalı Falcon marka motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Levent Erkan'a (55) çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Levent Erkan, Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay esnasında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kaza görüntüsünde otomobilin hem kırmızı ışıkta geçtiği hem de çok süratli olduğu dikkat çekti. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yaklaşık 6 metre uzağa fırladığı görülüyor.