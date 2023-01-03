Burdur'da motosikletli yunus ekipleri ekipleri kaza yaptı, 2 polis yaralandı

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri devriye görevi yaptığı sırada kaza yaptı, 2 polis memuru yaralandı.

Olay, Değirmenler Mahallesi Susamlık Tepesi yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri devriye görevini yerine getirdikleri sırada gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin sürüş hakimiyetini kaybederek yere düştü. Devriyede bulunan diğer ekiplerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından polis memurları tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerin ardından durumları iyi olan polis memurları taburcu edildi.