Burdur'da narkotik operasyonlarında 33 şahsa işlem yapıldı

Burdur genelinde Emniyet Müdürlüğü tarafından; "uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçları çerçevesinde 16 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda şahısların üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 149,26 gram eroin, 64,17 gram metamfetamin, 26,89 gram sentetik kannabinoid, 15,99 gram esrar, 13 adet sentetik ecza ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 33 şahsa işlem yapıldı.