Burdur'da nevruz kutlamaları

Etkinlikte konuşan Vali Arslantaş, “Bugün Burdur'da, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz” dedi.

Burdur Yöresine ait halk oyunu gösterisi sonrası nevruz ateşi üstünden atlayan Vali Arslantaş ve protokol üyeleri örste demir dövdüler. Program üniversite tarafından katılımcılara pilav ikram edilmesiyle sona erdi.

“Tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz”

Tüm dünyaya Burdur'dan birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini söyleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş, “Milletler umutlarıyla hayalleriyle var olur. Kadim medeniyetimizin varlık sebebi de her zorluğun üstesinden gelecek gücü ve dirayeti göstermiş olmasıdır. Nasıl ki her kışın sonu bahar ise her zorluğun sonu da kolaylıktır. Nevruz, güneşle toprağı, insanla neşeyi, hayatla doğayı birleştirir, bütünleştirir. Farklı renklerin, kültürlerin asırlarca aynı çınarın altında huzur ve güven içinde yaşadığı bu coğrafyada sevgi ve barış iklimini birlikte koruyacağız. Doğanın, ruhun ve sevginin uyanışı, tüm ideolojik yönelimlerin ötesindedir. Burdur halkı olarak bu uyanışı kalbimize düşen cemrelerle yaşamalıyız. Bugün Burdur'da, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz” diye konuştu.

“Baharın başlangıcı”

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Burdur'da da cemrenin düştüğünü belirten Arslantaş, “Nevruz, baharın başlangıcıdır. Kardeşliğin, dostluğun, sevginin ve kaynaşmanın günüdür. Farklılıklarımız, ülkemizin en büyük zenginliğidir. Her vatandaşımız bugün bu coşkuyu hep beraber yaşıyor. Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Burdur'da da cemreler düştü. Yeni bir bahar başlıyor. Bucak'tan Altınyayla'ya, Çeltikçi'den Yeşilova'ya kadar dört bir yanda ağaçlar çiçeğe duruyor. Burdur'un bereketli toprakları baharı karşılıyor. Baharın gelmesiyle gönüllerde yeni umutlar da filizleniyor. Aziz milletimiz, yokluğu, yoksulluğu ve acıyı sevgiyle, dayanışmayla aşmayı bilmiş ve tarih boyunca birliğin, dirliğin ve kardeşliğin sembolü olmuştur” şeklinde konuştu.

“Herkesle coşkuyla kutlanmalı”

Nevruz'un önemine değinen Arslantaş, “Nevruz, herkesin katılımıyla birlik ve beraberlik içinde bayram coşkusuyla kutlanmalıdır. Nevruz ateşinin etrafında kenetlenmiş eller, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır. Bizler dünyadaki tüm mazlum milletlerin de bayram coşkusunu yaşamasını istiyoruz. Cemrelerin havaya, suya, toprağa düştüğü gibi kendilerine medeni ülkelerin çoraklaşmış kalplerine de düşmesini temenni ediyorum. Nevruz ateşinin tenleri ısıttığı gibi sevgi, merhamet, huzur ve hoşgörünün de gönülleri ısıtmasını diliyorum. Baharın başlangıcı olarak kabul ettiğimizin Nevruz'u bu ulvi hedeflerimize ulaşmamızda da milat olmasını temenni ediyorum. Tabiatla beraber insanlarımızda sevgi, merhamet, kardeşlik gibi en naif duyguların korunmasına ve dalga dalga yayılmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.