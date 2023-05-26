İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burdur'da öğrencilere uyuşturucu ve siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve siber suçlarla mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere eğitimler verildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; Burdur Merkez, Yeşilova, Çavdır ve Gölhisar ilçelerindeki okullarda öğrencilere yönelik; Siber Zorbalık, Güvenli Sosyal Medya Kullanımı, Siber Güvenlik, İnternet Dolandırıcılığı konularında eğitimler verdi.


Öğrenci velilerine ise, “En İyi Narkotik Polisi Anne” modülü çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.