Burdur'da Öğretmenler Günü Çelenk Töreni ve E-Tören'le kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve E-Tören'le kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Burdur Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla sona erdi. Covid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen törene Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve şube müdürleri katıldı.

Burdur Valiliği'nin düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı, Pandemi dolayısıyla Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Youtube kanalından özel hazırlanan bir programla online olarak kutlandı.

Öğrencilerin, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayan E-Tören'de Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Öğretmenler Günü'nü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Emre Çay, “Büyük fedakârlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi doğru insan ve vatandaş olmayı, vatan ve millet sevgisini öğreten ve içinde bulunduğumuz dönemde bile uzaktan yakından ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakârlık göstererek eğitim öğretim faaliyetleri gösteren öğretmenlerimize armağan edilen bu günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle kutsal görevlerini bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla yerine getirebileceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlar, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken öğretmenlerimize mutlu, huzurlu günler diliyorum” dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında özel olarak hazırlanan online programda Burdur Valisi Ali Arslantaş, Öğretmenler Günü'nü kutlayan bir metin yayımladı. Yayımlanan metinde Arslantaş, “Ülkemizin dört bir tarafında en ücra köylerine varıncaya kadar, büyük bir özveri ve sabır içerisinde, titizlikle mesleğini sürdüren, kültürümüzüz, yarınlarımızın ve gençlerimizin teminatı öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Bizler ilim ve irfan öğreten kimselere hürmet etmeyi, bize bir harf öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi buyuran bir medeniyetin mensuplarıyız. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.” Sözüyle öğretmenlere verilen değeri açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu duygularla Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde bütün öğretmenlerimizi sevgiyle selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin koro şarkılarıyla devam eden program öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.