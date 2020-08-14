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Burdur'da ormanlık alana kenevir eken 2 kişi tutuklandı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alana kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerinden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2'si tutuklandı.


Ağlasun ilçesine bağlı Mamak köyü Kızılsuluk mevkisinde ormanlık alan içerisine yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün öğlen saatlerinde operasyon düzenledi. Ekipler, M.P., H.P., A.K. ve İ.K. isimli şahısların evlerinde ve arazilerinde yaptıkları aramalarda 96 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.


İfadeleri tamamlanan şüphelilerden H.P. ve A.K. isimli şahıslar serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli M.K. ve İ.K. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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