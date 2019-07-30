İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da ormanlık alandaki kenevir tarlasına jandarma baskını

Burdur’da İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 256 kök hint keneviri ele geçirildi.

Burdur'da İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 256 kök hint keneviri ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Bucak ilçesi, Beşkonak Köyü, Aşağı Çiftlik Mevkii'nde ormanlık alan içerisine yasa dışı ekim yapıldığı ihbarı aldı. M.Ç. ve D.Ç.'nin evine yapılan baskında 5 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve ormanlık alan içerisine ekili 256 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.Ç. ve A.Ç. gözaltına alınırken, M.Ç. ve D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli H.C.Ç. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 256 kök kenevir bitkisi Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince imha edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.