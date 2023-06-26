Burdur'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü

Burdur'da organize sanayi bölgesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sanayi bölgesi içerisinde bulunan boş bir alanda henüz çıkış sebebi öğrenilemeyen bir sebeple otluk alanda yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.