Burdur'da oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor

Burdur'da araç sahipleri, 1 Aralık öncesi lastiklerini değiştirebilmek amacıyla oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Burdur'da çok sayıda araç sahibi, zorunlu kış lastiği uygulamasının son günlerinde oto lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor. Lastik tamircileri ise bu yoğunlukla başa çıkabilmek amacıyla büyük çaba harcıyor. Değiştirilen lastikleri depolarında muhafaza ettiklerini belirten Mustafa Ay, “Müşterilerin adı, soyadı ve plaka bilgilerini alarak depoya kaldırıyoruz. Mevsimine göre kışlık ve yazlık lastiklerini plaka bilgilerine göre değiştiriyoruz. 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulamasına geçiliyor. Bu nedenle yoğunluğumuz var. Artık vatandaşlarımızı bilinçlendi. Biraz daha erken zamanda taktıranlar var. Hafta sonu yoğunluğumuz biraz daha çok oluyor” dedi.

Değiştirilen lastiklerini muhafaza edecek yerleri olmadığını belirten Ali Tatlı, “Kış ayları geldi. 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması başladı. Biz de lastiklerimizi değiştirmeye geldik. Diğer lastiklerimizi koyacak yerimiz yok. Arkadaşlar sağ olsun, kışlık lastiklerimizi taktılar, diğer lastiklerimizi depolarında muhafaza ediyor” şeklinde konuştu.