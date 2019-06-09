İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Burdur’da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı,Kaza bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı,


Kaza bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur Askeriye köyünde Ramazan Durmaz idaresindeki 03 PS 183 plakalı otomobil, Askeriye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Aracın arka lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ramazan Durmaz ile araçtaki Ümmü Köse, Satılmış Aktaş ve Huda Hançer yaralandı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.