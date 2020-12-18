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Burdur'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Burdur’da otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde Konak Oğuz Sokak istikametinden Gazi Caddesi istikametine gitmekte olan Necip K.'nin kullandığı 15 SA 111 plakalı otomobilin, Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeki ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı 15 DG 490 plakalı motosiklete çarpması sonucu meydana geldi. Kaza mahallindeki vatandaşlar, otomobilin ters istikamete dönmek isterken motosiklete çarptığını iddia etti.


Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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