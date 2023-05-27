Burdur'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, 18.25'te Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevreyolu NATO kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre tatil için geldikleri Antalya'dan memleketleri Ankara'ya dönen Ali Yasir Gökşin (25) idaresindeki 06 GJR 07 plakalı otomobil kavşakta 15 ACE 773 plakalı Falcon marka motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Levent Erkan'a (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü 6 metre uzağa fırladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Levent Erkan, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Soner Çohadar da (25) hafif şekilde yaralanırken otomobil sürücüsü Ali Yasir Gökşin ve diğer iki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ve arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.