İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da otomobillerin lambalarını çalan hırsız tutuklandı

Burdur’un Bucak ilçesinde son zamanlarda Tofaş marka otomobillerin stop lambalarını çalan bir şüpheli, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yakalandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde son zamanlarda Tofaş marka otomobillerin stop lambalarını çalan bir şüpheli, Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yakalandı.


Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan stop lambası hırsızlığı vakalarının üzerine yoğunlaşarak detaylı bir soruşturma başlattı. Gerçekleştirdikleri titiz çalışmalar sonucunda şüpheli H.G.U, yapılan operasyon neticesinde çalmış olduğu stop lambaları ve diğer malzemelerle birlikte yakalandı.


Yapılan araştırmalarda birden fazla dosyasının bulunduğu öğrenilen şüpheli H.G.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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