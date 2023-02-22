Burdur'da pansiyonda yangın paniği

Burdur'un Tefenni ilçesinde, depremzedelerin kaldığı pansiyonun çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde belediyeye ait pansiyona yerleştirilen 12 aileden oluşan yaklaşık 45 depremzedenin kaldığı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği olay yerinde, yangın 3 arasöz ve 7 itfaiye ekibi ile büyümeden kontrol altına alındı. İlçe merkezinin çeşitli yerlerinden görünen duman ise büyük panik oluştururken, depremzedelerin ise geçici olarak Gölhisar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara sevk edildikleri bilgisine ulaşıldı.