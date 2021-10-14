Burdur'da polis açtığı standla vatandaşı bilgilendirdi

Görevli polisler tarafından vatandaşları suç ve suçluyla mücadele konusunda bilinçlendirmek, meydana gelen suçlara karşı almaları gereken güvenlik tedbirleri konusunda uyarmak, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmek, polis-halk ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Stantlarda polislere eşlik eden Narkotik köpeği “Sarik“ de görev aldı.