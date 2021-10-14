İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Burdur'da polis açtığı standla vatandaşı bilgilendirdi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla mücadele müdürlüğü Cumhuriyet Meydanında stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Görevli polisler tarafından vatandaşları suç ve suçluyla mücadele konusunda bilinçlendirmek, meydana gelen suçlara karşı almaları gereken güvenlik tedbirleri konusunda uyarmak, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmek, polis-halk ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Stantlarda polislere eşlik eden Narkotik köpeği “Sarik“ de görev aldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.