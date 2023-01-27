Burdur'da refüje çıkıp takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur'da kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce takla atan hafif ticari aracın sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Burdur'a bağlı Büğdüz köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 KB 400 plakalı aracıyla yokuş aşağı seyir halinde olan İbrahim Cücen (32) aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje daldı. Refüj içinde yaklaşık 100 metre takla atıp sürüklenen araç sürücüsü Cücen ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından bölge polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Cücen, yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken İbrahim Cücen'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.