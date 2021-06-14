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Burdur'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Burdur Merkez’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur Merkez'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.


Burdur'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur, Uzun çarşıda bulunan bazı sokaklarını göle çevirdi. Uzun çarşıda bulunan esnaflar yağıştan olumsuz etkilenirken vatandaşlar, iş yerlerini su basmaması için önlem aldı. Özgür Mahallesi'nde ise bir vatandaş, sağanak yağıştan dolayı trafik yoğunluğu olan sokakta elinde bulunan çay tepsisi ile hem kendini korudu hem de araçlara yol gösterdi.

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