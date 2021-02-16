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Burdur'da sahte içki imal eden 2 kişi yakalandı

BURDUR (İHA) – Burdur’un Bucak ilçesinde sahte içki imal eden 2 şahıs yakalandı.

BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde sahte içki imal eden 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların evinde yapılan aramada 15 litre sahte rakı ele geçirildi.


Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde sahte içki imal eden 2 şahsın, sahte içkileri piyasada satacakları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli çalışmalar sonucunda isimlerinin C.Ö. ve Z.Ş. olduğu belirlenen şahısların Kestel köyünde bulunan evlerinde arama yapıldı. C.Ö. ve Z.Ş. isimli şahısların ikametinde yapılan aramada 15 litre sahte rakı, 1 adet rakı damıtma tertibatı ile 30 adet doldurulmaya hazır boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ö. ve Z.Ş., ifadelerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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