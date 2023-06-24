Burdur'da sahte içki ve dolandırıcılık operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi (KOM) tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonunda yapılan kaçak, sahte alkol satışı ve internet dolandırıcılığını önlemeye yönelik çalışmalar sonucu Bucak içesinde sahte alkol satışı yapan ve farklı illerden 14 kişiyi 30 bin lira civarında internetten dolandırdığı tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 200 şişe el yapımı sahte alkol, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan A.A, O.A. ve A. M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.