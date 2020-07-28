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Burdur'da sahte plaka denetimi

Burdur’da sahte plakaya yönelik yapılan denetimlerde 589 araç kontrol edildi ve 15 sürücüye 14 bin 305 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur'da sahte plakaya yönelik yapılan denetimlerde 589 araç kontrol edildi ve 15 sürücüye 14 bin 305 TL idari para cezası uygulandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sahte plaka kullanıma yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında 589 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden, toplam 15 araca ve sürücüsüne 14 bin 305 TL trafik idari para cezası uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi. Aynı zamanda 3 araç sürücüsünün, sürücü belgelerine el konuldu.

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