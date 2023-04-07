Burdur'da şebeke suyu ile araç, halı yıkamak ve bahçe sulamak yasaklandı

Burdur Belediye Meclisi'nde alınan karara göre yer altı sularının azalması ve kuraklığın artmasından dolayı şebeke suyu ile otomobil, merdiven, halı yıkamak, bahçe ve tarla sulamak yasaklandı.

Burdur Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısı meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclise ek madde olarak sunulan ‘Belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, iş yeri ve binaların kaldırımlarını yıkamanın yasaklanması' kararı, oy çokluğu ile kabul edildi. Alınan bu kararın geçen yıl yaşanan içme suyu sorununun tekrar yaşanmaması ve yer altı sularının hızla azalmasından dolayı yürürlüğe konulacağı öğrenildi.

Bölgenin son yıllarda yeterli yağış alamamasından dolayı “Göller Yöresi” olarak bilinen Burdur'da birçok göl kurumuş, yer altı suları iyice çekilmişti.