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Burdur'da şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendilerini izole eden şehit yakınları ve gaziler de bu hassas süreçte unutulmadılar.


Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla Burdur genelinde ikamet eden toplam 102 şehit ailesi ve 148 gazi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından telefonla aranarak ihtiyaçları soruldu. Korona salgınıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, psikososyal destek hizmeti sunuldu.


Ayrıca il merkezinde Valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından şehit aileleri ve gaziler için hazırlatılan tıbbi maske ve kolonyanın da yer aldığı gıda paketleri ailelerimize ulaştırılmaya başlandı.

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