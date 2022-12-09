Burdur'da seyir halinde alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Burdur'da seyir halinde alev alan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü olaydan yaralı olarak kurtuldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Çeltikçibeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir eden Recep Nalcı'nın kullandığı 07 YCR 54 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören Nalcı aracı hemen durdurarak İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederken aracın kaputunu açmaya çalışan Recep Nalcı'nın ellerinde yanıklar oluştu. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine varıp yangına müdahale ettiler. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesinin ardından bölgeye gelen 112 ekipleri tarafından ellerinde yanıklar oluşan Recep Nalcı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.