Burdur'da seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Olay saat 00.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur istikametine seyir halinde olan İbrahim Coşkun yönetimindeki 15 AN 013 plakalı otomobilden İnsuyu mevkiinde geldiği bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü otomobili uygun bir yere çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sırasında otomobilden alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yanan otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluşurken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.