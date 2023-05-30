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Burdur'da siber operasyonda 1 kişi tutuklandı

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen siber operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen siber operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "nitelikli dolandırıcılık (TCK 158/1-f)", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK 136)" suçu çerçevesinde Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet dijital materyal ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilen şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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