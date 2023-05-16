Burdur'da siber operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Burdur'da siber suçlarla mücadele operasyonunda 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 24 adet dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilen 5 şahıstan 1'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçtan elde edilen gelir çerçevesinde şüphelilere ait 3 adet otomobil ve Ankara'da bir daireye el konuldu.