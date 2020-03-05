İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da şiddetli rüzgar cami minaresine zarar verdi

Burdur’un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyünde şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle cami minaresi zarar gördü.



Karamanlı ilçesi Manca köyünde etkili olan şiddetli rüzgar, köy camisinin minaresinde zarara neden oldu. Cami minaresinin aleminin bulunduğu külah kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle koparak minarede asılı kaldı. Şiddetli rüzgar, bir taziye çadırını da yerinden söküp uçurdu. Uçan taziye çadırı, telefon tellerine takıldı. Manca Köy Muhtarı Ahmet Özeren ve köylüler, tellere takılan çadırı kendi imkanları indirdi. Zarar gören minare için muhtarlık tarafından tadilat çalışması yaptırılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.