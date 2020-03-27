İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burdur'da sokaklar dezenfekte edildi

Korona virüsün Türkiye’de de görülmesinden itibaren kent merkezinde başlatılan tedbir çalışmaları hızla devam ediyor.

Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinden itibaren kent merkezinde başlatılan tedbir çalışmaları hızla devam ediyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz belediye personelinin şehir merkezinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarını yakından takip ediyor. Burdur Belediyesi ekiplerince yapılan Uzun Çarşı dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ercengiz, Burdurlu vatandaşların ‘Evde Kal' çağrısına özenle dikkat ettiklerini belirterek, Yukarı Pazar Esnafı'nın dükkanlarını açmadıklarını kaydetti.



"Burdur evinde kalıyor"


Ercengiz, virüse karşı en etkili mücadelenin gerekli tedbirler alınarak virüs salgının başlamaması olduğunu belirterek, “Bugün Uzun Çarşı'da dezenfeksiyon çalışması yapan arkadaşlarımız ile birlikteyiz. Burdur ‘Evinde Kal' çağrısına kulak vermiş durumda. Esnafımız dükkan kepenklerini açmamış. Tabi önemli olan salgının başlamaması. Bunun için de bu kurala uyan çağrımıza kulak veren esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizde bir taraftan belediyecilik hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Virüse karşı en etkili mücadelelerden birisi olan dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah hasarsız, kayıpsız bu salgını atlatacağız" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.