Burdur'da son 18 yılda 16 baraj, 1 gölet yapıldı

Burdur'da Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 18 yılda 16 baraj ve 1 gölet yapıldı. DSİ yaptığı barajlar ve gölet ile 127 Milyon metreküp su kaynağını Burdur'a kazandırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Burdur'da yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Burdur'umuza 16 Baraj ve 1 Gölet Kazandırdık

Akdeniz'in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Burdur'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 174 tesis ile 1 Milyar 756 Milyon 207 Bin 163 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Burdur'da son 18 yılda 16 baraj ve 1 gölet inşa ettik. Burdurlu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Burdur'un su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz” diyerek 5 baraj ve 1 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

2021 Yılını Sulamada Hamle Yılı İlan Ettik

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Son 18 yılda Burdur'da inşa edilen 29 adet sulama tesisi ile 256 bin 150 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, çiftçilere yıllık 384 milyon 225 bin TL ilave zirai gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

99 Bin 90 Dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Burdur için sulamanın öneminin çok büyük olduğundan bahseden Yıldız, “Bunun için 3 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 3 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 99 Bin 90 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 135 Milyon 135 Bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Burdur zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Burdur'da Taşkın Riskini Azaltıyoruz

Ayrıca; Burdur İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan123 adet taşkın koruma tesisi ile 88 yerleşim yeri ve 56 Bin 148 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir.

Ayrıca günlük kapasitesi 35 bin metreküp olan arıtma tesisinin çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Yıldız, Baraj ve Gölet Çalışmalarının yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarının Ağlasun ilçesinde devam ettiğini vurguladı.