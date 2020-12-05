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Burdur'da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi’nde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi'nde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek uzun uğraşlar neticesinde kurtarıldı.


Çavdır ilçesi Söğüt Beldesi'nde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir köpeğin sondaj kuyusuna düştüğü ihbarını verdi. Konuyla ilgili olay yerine Jandarma, Söğüt Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD, Söğüt Belediyesi İtfaiyesi ve Jandarma ekipleriyle yapılan ortak çalışma neticesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı.

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