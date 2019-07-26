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Burdur'da şüpheli paket polisi alarma geçirdi

Burdur’da kaldırım kenarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Burdur'da kaldırım kenarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan paketten tarhana ve salça bidonları çıktı.



Olay, Burdur merkez Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenliği sağlamak için yolu trafiğe çift yönlü kapattı. Bomba imha uzmanı şüpheli paket çevresine incelemelerde bulundu. Şüpheli kutunun bantlı olması nedeniyle paket fünye ile patlatıldı. Paketten tarhana ve salça bidonları çıktı. Olay sonrasında kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

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