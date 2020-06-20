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Burdur'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Burdur’da 3 kişi, tarihi eser niteliği taşıyan iki mozaiği satmak isterken suçüstü yakalandı.

Burdur'da 3 kişi, tarihi eser niteliği taşıyan iki mozaiği satmak isterken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda G.A., A.Ş. ve Ö.I. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan iki parça mozaiği Bucak ilçesine getirerek satacakları bilgisi alındı. Alınan duyum üzerine jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, şüpheli G.A., A.Ş. ve Ö.I. tarihi eser niteliği taşıyan iki parça mozaik eseri satmak üzereyken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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