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Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Burdur’da O.

Burdur'da O.G. isimli şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 19 parça tarihi eser ele geçirildi.


Burdur'un Yeşilova ilçesi, Salda köyünde O.G. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisini alan Burdur İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüpheli şahsın evine giderek arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet bakır mumluk, 17 adet sikke ve 1 adet yüzük olmak üzere toplam 19 parça tarihi eser ele geçirdi.


Gözaltına alınan O.G. isimli şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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