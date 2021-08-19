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Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Burdur’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Burdur'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Bucak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 98 parça sikke, yüzük ve metal obje, 9 cep telefonu, tüfek, 23 dolu fişek, kurusıkı tabanca, 5 delici uç, jeneratör, 50 metre kablo ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.M., M.B., H.D., Ö.D., Ö.E., İ.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

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