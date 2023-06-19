Burdur'da tarihi eser operasyonu

Burdur'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bucak mülki sınırları içerisinde şehirlerarası otobüste yolculuk yapan Ö.A. isimli şahsın çantasında ve üzerinde yapılan adli aramada 14 adet sikke, 1 adet yüzük, olmak üzere toplam 15 adet tarihi eser,

Burdur Antalya karayolu üzerinde durdurulan bir araçta ve araç içerisinde bulunan Z.U. isimli şahsın üzerinde yapılan adli aramada ise tarihi eser olduğu tespit edilen Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 110 adet sikke, 2 adet heykel, 1 adet obje olmak üzere toplam 113 adet tarihi eser, ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ö.A ve Z.U isimli şüpheliler hakkında ise işlem başlatıldı.