Burdur'da TOKİ'ye 12 bin 678 başvuru yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi mobil tanıtım aracı Burdur'da halkı bilgilendirdi.

Türkiye'nin her yerini gezerek proje hakkında halkı bilgilendiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait tanıtım aracı Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur halkına sanal gerçeklik gözlüğü ile proje evlerini gezdirerek halk tarafından merak edilen soruları yanıtladı. Burdur'da da yapılacak projeye başvuru yapan vatandaşlar sanal gezi turuyla yapılacak evlerin bitmiş hallerini görmüş oldu.

Toplu Konut İdaresi Uzmanı Mehmet Öç proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye genelinde başlamış olan 500.000 konut hamlesi ile birlikte tanıtım ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için geziyoruz. Bugün de Burdur'dayız. Burdur'da merkez de 200, ilçeler ile birlikte toplamda 864 konut planlaması var. Biz de burada yapılacak olan konut, arsa ve işyeri ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Burdur'da yapılacak konutlar için toplamda 12 bin 678 başvuru yapıldı. Bunların 7 bin 103 tanesi merkez için, 3 bin 121 tanesi Bucak için, geri kalan 2 bin 454 başvuru ise diğer ilçelerde yapılacak olan konutlar içindir. Arsa ve iş yerleri için başvurular 15 Kasıma kadar devam ettiği için nihai rapor o tarihten sonra belli olacak.” dedi.

Konutlar için hak sahiplerini belirleme kuraları Türkiye genelinde yarından itibaren çekilmeye başlayacak ve şubat ayının sonuna kadar devam edecek. Kura sonuçları vatandaşlara SMS yolu ile bilgilendirilecek. Ayrıca sonuçlar “Emlak Konut A.Ş” ve “Toplu Konut İdaresi”nin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılacak olan canlı yayınlardan takip edilebilecek.