Burdur'da trafik denetimlerinde 535 araç kontrol edildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 14 Haziran tarihinde Yük Taşıyan Araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetime 9 Jandarma Trafik Timi olmak üzere toplamda 20 personel katıldı.

Gerçekleştirilen uygulama sonucunda 535 araç kontrol edilerek, kuralları ihlal eden 4 araç sürücüsü hakkında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tutularak, 2 araç trafikten men edildi.