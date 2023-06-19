İhlas Haber Ajansı

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Burdur'da trafik denetimlerinde 535 araç kontrol edildi

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 535 araç kontrol edilerek, 2 araç trafikten men edildi.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 14 Haziran tarihinde Yük Taşıyan Araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetime 9 Jandarma Trafik Timi olmak üzere toplamda 20 personel katıldı.


Gerçekleştirilen uygulama sonucunda 535 araç kontrol edilerek, kuralları ihlal eden 4 araç sürücüsü hakkında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tutularak, 2 araç trafikten men edildi.

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