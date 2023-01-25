Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Burdur'da gece saatlerinde iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Çavdır ilçesi Antalya Denizli karayolu Bölmepınar köyü mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden Denizli istikametine giden Durmuş K.'nin (42) kullandığı 07 AGY 11 plakalı tırdan yola düşen 2 büyükbaş hayvana, Muammer Gündüz (53) 20 AUU 19 plakalı aracıyla çarptı. Kaza yaptıktan sonra aracından inen Muammer Gündüz'e ve aracına aynı istikamette arkasından gelen Yusuf Can S. (24) 34 FEZ 254 plakalı aracıyla çarptı. Aracın çarptığı Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti. 2 araçta bulunan 7 kişi yaralanırken aracın çarptığı 1 hayvan da telef oldu.