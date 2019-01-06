Burdur'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Burdur'da bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Burdur-Tefenni karayolunun Çallıca köyü kavşağında Kadir Köse'nin (59) kullandığı 48 GR 398 plakalı otomobil, önündeki İbrahim Tahancı'nın kullandığı 48 PY 200 plakalı tırı sollamak istedi. Köse'nin bu sırada direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç takla atarak tırın önüne savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kadir Köse ile yanında bulunan Zeynep Bolel (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yunus Köse ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Köse ve Bolel'in cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.