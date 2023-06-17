Burdur'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu yaşanan kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 06.10 sıralarında Burdur'un Çavdır ilçesi Denizli-Antalya Karayolu Çomaklıbel mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.A.(22) yönetimindeki 15 AAC 367 plakalı Tofaş marka otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak yol kenarına savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar N.A.,T.K.(55), F.A(47) sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan T.K. ve F.A.'nın hayati tehlikesi bulunurken, otomobil sürücüsü N.A.'nın 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.